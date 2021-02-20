لأول مرة.. إصابات شديدة بكورونا لدى أطفال العراق

2021/02/20 | 14:53 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، وسط تردي الإمكانات الصحية في عدد من المستشفيات، حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية، ما يهدد بارتفاع سريع في الإصابات خلال الأيام القادمة.

كما أعلنت، اليوم السبت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، تسجيل إصابات شديدة لدى الأطفال والأعمار الشابة، قائلة "إن هذا يحدث لأول مرة في البلاد".

إلى ذلك، نبهت إلى أن ارتفاع الإصابات يعرض المؤسسات الصحية إلى خطر فقدان السيطرة بشكل تام على الوضع الوبائي في البلاد.

تفشٍ سريع للسلالة الجديدة

وكانت الوزارة أطلقت يوم الخميس تحذيراً، من سلالة كورونا المتحورة الأشد والأسرع انتشارا والتي ظهرت بداية في بريطانيا وجنوب إفريقيا.



وأعلن وزير الصحة، حسن التميمي، في مؤتمر صحافي حينها عن تفشٍ سريع للسلالة الجديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

من العراق (فرانس برس)

كما نبه إلى أن "أكثر من خمسين بالمئة من الإصابات التي تسجل في مؤسسات وزارة الصحة هي من السلالة المتحورة".

إلى ذلك، كشف عن "تسجيل إصابات بين الأطفال والشباب، ما ينذر بخطر كبير، ولاسيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة وكذلك نسبة الدخول إلى المستشفيات.



ودعا إلى الابتعاد عن التنقل بين المدن، فضلاً عن تفادي التجمعات.

يذكر أن اللجنة المعنية بمكافحة الفيروس كانت قد أعلنت السبت الماضي فرض حظر تجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا لمدة أسبوعين.

وتضمنت القرارات التوجه لإغلاق المساجد، ومنع الحفلات وفق ضوابط محددة للحد من انتشار الوباء.

وكانت البلاد شهدت قبل فترة انخفاضاً في دخول المستشفيات، إلا أن النسبة عادت وارتفعت، مع تزايد حالات الإصابات الحرجة.

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