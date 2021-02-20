الصحة: السلالة الجديدة تهدد بخطر فقدان السيطرة

2021/02/20 | 14:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن الوسيلة الوحيدة للتفادي الخطر هو الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، فيما أشارت إلى أن تسجيل إصابات شديدة في الأطفال والأعمار الشابة هو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

قالت الصحة إن السلالة الجديدة تهدد بارتفاع سريع بالإصابات خلال الأيام القادمة مما يعرض مؤسساتنا الصحية إلى خطر فقدان السيطرة

وقالت الصحة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "تصاعد الإصابات مستمر بشكل سريع للأيام الأخيرة، إضافة إلى تسجيل إصابات شديدة في الأطفال والأعمار الشابة، وهذا ما يحدث لأول مرة، وهو مؤشر لانتشار السلالة الجديدة المحورة والتي تمتاز بسرعة انتشار العدوى والشدة المرضية بنفس الوقت".

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وأضافت، "آن الأوان للمجتمع بكافة طبقاته وشرائحه أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتقليل العدوى بين المواطنين، ويتحتم الآن تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشكل صارم في جميع أرجاء العراق".

وتابعت أن "التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية وعدم تنفيذ القرارات التي صدرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ومع انتشار هذه السلالة الجديدة يهدد بارتفاع سريع بالإصابات خلال الأيام القادمة مما يعرض مؤسساتنا الصحية إلى خطر فقدان السيطرة على استيعاب عدد الإصابات المتزايد مما يؤدي إلى زيادة بالوفيات".

وأشارت الصحة إلى أن "الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر حاليا هو الالتزام بكافة القرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخاصة في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين بشكل مستمر وتجنب مختلف أنواع التجمعات البشرية والأماكن الضيقة، والتعاون مع الفرق الصحية الرقابية في متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية".

وبينت أنه "في الوقت نفسه فإن وزارة الصحة تطمئن المواطن الكريم بأن مؤسساتها الصحية كافة على أهبة الاستعداد لاستقبال ومعالجة المرضى حيث تم توفير الأسرّة الكافية وكافة العلاجات والمستلزمات الطبية المطلوبة، وننصحه بعدم التأخر عن مراجعة مؤسساتنا الصحية عند الشعور بأي أعراض مرض الكوفيد 19".

ولفتت الصحة إلى أنه "من منطلق مسؤوليتنا التاريخية أمام شعبنا العزيز ندعو كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية بتعليق كل النشاطات ذات التجمعات البشرية كما نهيب بالوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة كافة والسادة محافظي المحافظات العراقية ذات المراقد المقدسة بذل الجهود الحثيثة لوقف الفعاليات الدينية ذات التجمعات البشرية كافة خلال الأيام القادمة والالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل تام داخل المراقد المقدسة والمزارات الشريفة".

وأردفت أنه "بعد أن دخلت قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حيز التنفيذ فإننا نهيب بالمواطنين كافة بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يعوا الخطر الكبير ويلتزموا بالإجراءات الوقائية وفي الوقت نفسه فأننا نثمن الملتزمين منهم بارتداء الكمامة وتجنب التجمعات البشرية وتعقيم اليدين".

وقدمت الوزارة " الشكر والتقدير للكوادر الطبية والصحية وهي تواصل تقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب للمرضى في مؤسساتها الصحية، والشكر والتقدير للجهات الأمنية كافة لجهودهم المبذولة في تنفيذ الحظر الصحي ومنع التجمعات البشرية، إضافة إلى مساندتهم للفرق الصحية في مهامها الرقابية لتنفيذ الإجراءات الوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وجهود القنوات الإعلامية كافة لتكثيف جهودهم في بث التوعية الصحية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية"، مشيدًا "بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية وكل الجهات الساندة لدعم جهود الوزارة في معركتها ضد الوباء في موجته الثانية الخطرة".

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