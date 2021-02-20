البنك المركزي: المصارف الخاصة باشرت بمنح قرض الـ 15 مليون دينار

2021/02/20 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن البدء بتوزيع واستلام مبادرة قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف الخاصة.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) أن "المصارف الخاصة باشرت بتوزيع قرض الـ 15 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم على المصارف الخاصة باعتماد بطاقة الماستر كادر".

واوضح ان " تعليمات المبادرة من المفترض أن تشمل المصارف الحكومية أيضا والقرار يعود لها لاستثمار هذه المبادرة لتقديم خدماتها للموظفين الموطنين رواتبهم لديها"، مشيرا الى أنه "بامكان الراغبين باستلام القرض التوجه للمصارف لترويج المعاملات واستلام القرض خلال يوم واحد بعمولة إدارية لا تتجاوز الـ٤٪ ومن دون فوائد".

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