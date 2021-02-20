البنك المركزي: المصارف الخاصة أطلقت قروض الـ 15 مليون دينار.. والتسليم فوراً

2021/02/20 | 14:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، البدء بتوزيع واستلام مبادرة قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف الخاصة.

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وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (20 شباط 2021)، أن "المصارف الخاصة باشرت بتوزيع قرض الـ 15 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم على المصارف الخاصة باعتماد بطاقة الماستر كادر".

وأوضح، أن "تعليمات المبادرة من المفترض أن تشمل المصارف الحكومية أيضاً والقرار يعود لها لاستثمار هذه المبادرة لتقديم خدماتها للموظفين الموطنين رواتبهم لديها"، مشيرا إلى أنه "بإمكان الراغبين باستلام القرض التوجه للمصارف لترويج المعاملات واستلام القرض خلال يوم واحد بعمولة إدارية لا تتجاوز الـ4% ومن دون فوائد".

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