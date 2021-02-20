2021/02/20 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سكان أكثر من مئة دولة في العالم تلقوا 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سكان أكثر من مئة دولة في العالم تلقوا 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).