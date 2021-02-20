بعد تصريحات بايدن.. توضيح من

2021/02/20 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت قيادة العمليات المشتركة، السبت،

بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن

حول مهام حلف الناتو والتحالف الدولي في

العراق.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة،

اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي،

إن

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