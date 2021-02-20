تحذير من مشاريع

2021/02/20 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن محافظة ديالى، مضر

الكروي، السبت، من تداعيات مشاريع

"السدود الايرانية" قرب الحدود مع

العراق، فيما وجه طلباً إلى الحكومة

لمتابعة ملف السدود.

وقال الكروي في تصريح صحافي، إن "إيران

عمدت في

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