نائب: الخلافات مستمرة وتاخر حسم ملف موازنة 2021

2021/02/20 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، السبت، أن الخلافات لاتزال قائمة في حسم ملف موازنة 2021.، مشيرا الى عدم حصول أي جديد خلال الأيام الأربعة الماضية.وقال الكروي ان” الايام 4 الماضية لم يتحقق اي شي جديد حيال دفع مناقشات حسم الموازنة للامام من اجل التوصل الى حلول تسهم الى انهاء كل …

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