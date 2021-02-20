2021/02/20 | 15:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، حدوث توقف عام في إنتاج شركة دانة غاز في حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.ووصل معدل ساعات تجهيز الطاقة في عموم إقليم كردستان في الأشهر القليلة الماضية، إلى 21 ساعة يومياً، غير أن تفاقم الأزمة المالية انعكس سلباً على الإمدادات.وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن “الشركة توقفت عن الإنتاج في منتصف اليوم مما أدى إلى تراجع إمدادات الطاقة بالنسبة للمواطنين”.واضافت أن “فرق شركة دانة غاز ووزارة الثروات الطبيعية تعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وذلك وبالتعاون مع وزارة الكهرباء”.ودشنت حكومة إقليم كردستان العام المنصرم عدداً من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف عن سبب انخفاض إمدادات الكهرباء في كردستان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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