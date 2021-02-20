2021/02/20 | 15:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم السبت، إلى 62.55 دولاراً للبرميل الواحد، كما شهد سعر الخام الثقيل انخفاضاً أيضاً.

وانخفض نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 62.55 دولار للبرميل بنسبة انخفاض بلغ 2.17% عن الاسبوع الماضي، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 60.63 دولار للبرميل باانخفاض بلغ 2.73 %.

وسجل نفط جيراسول الانغولي اعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الاخرى لدول منظمة اوبك حيث سجل 63.03 دولار للبرميل وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 62.27 دولار للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.70 دولار للبرميل، فيما سجل نفط بوني النيجري.

وكانت اسعار النفط العالمية قد انخفضت في الاونة الاخيرة ليسجل خام برنت 62.72 دولار، وخام غرب تكساس على 59.04 دولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار خام البصرة الخفيف تنخفض بعد جولة ارتفاع وارباح) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار خام البصرة الخفيف تنخفض بعد جولة ارتفاع وارباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).