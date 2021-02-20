2021/02/20 | 15:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من شرطة الانبار بشان ما نشر حول اعتقال ارهابيين: سرقة للجهود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/20 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من شرطة الانبار بشان ما نشر حول اعتقال ارهابيين: سرقة للجهود) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من شرطة الانبار بشان ما نشر حول اعتقال ارهابيين: سرقة للجهود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).