2021/02/20 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن النائب والقيادي في حزب تقدم محمد الكربولي، اليوم السبت، انسحابه من الحزب الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال الكربولي في تغريدة على تويتر تابعها “المركز الخبري الوطني” “تدفعك الحياة أحياناً للمغامرة بالنزول من سيارة عائلتك الموثوقة لتصعد باصاً اشتركت مع أصدقائك في صناعته من أجل هدف سام”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صارخاً السائق يقلقنا..



محمد الكربولي ينسحب من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صارخاً السائق يقلقنا.. محمد الكربولي ينسحب من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صارخاً السائق يقلقنا.. محمد الكربولي ينسحب من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).