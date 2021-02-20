الاقليم يسجل 5 حالات مشتبه بها بكورونا المتحور

2021/02/20 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن الاشتباه بـ5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا، مؤكدة تأمين مستلزمات الكشف عن الحالات.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزراة الصحة في إقليم كوردستان، في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم توفير جميع المستلزمات والاجهزة اللازمة للكشف عن الفايروس الجديد، وسيتم الاعلان عن نتائج الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بها، مؤكدا عن وجود الاشتباه بـ 5 حالات اصابة بالسلالة الجديدة.

واضاف: ان وزير الصحة وجه جميع الدوائر في المحافظات والإدارات التابعة لها، بالاستعداد لإجراء الفحص في المداخل، عن السلالة الجديدة، والتنسيق بين مختبرات الصحة العامة لتبادل طرق العمل، وتحديد آلية التعاون في تبادل المستلزمات، اضافة الى تدشين حملة للتوعية الصحية والوقائية وتأمين مستلزمات العلاج في المستشفيات.

PUKmedia ترجمة

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