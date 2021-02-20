2021/02/20 | 15:12 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..

كشف مصدر مطلع، عن مخطط يقوده رئيس غرفة تجارة بغداد للسماح بدخول المستورد وضرب الاقتصاد العراقي.

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بدعم تركي وتنفيذ عراقي.. الكشف عن مخطط لادخال المستورد وضرب اقتصاد العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بدعم تركي وتنفيذ عراقي.. الكشف عن مخطط لادخال المستورد وضرب اقتصاد العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).