لجنة نيابية تطالب الحكومة بتوزيع منح مالية للشرائح المتضررة من إجراءات كورونا

2021/02/20 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

طالب عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ستار جبار العتابي، السبت، الحكومة بتوزيع منحة مالية للشرائح الفقيرة المتضررة من اجراءات الحظر.

وقال العتابي في تصريح لوكالة /المعلومة / إن “على الحكومة القيام بواجباتها تجاه شريحة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود والاسراع في توفير حصة تموينية ومنحه مالية لتلك الشرائح”.

وأضاف أن “الوضع العام أمام مشكلة كبيرة في ظل تطبيق الحظر الشامل”، مشيرا الى أن “اللجنة سيكون لها دور في حال تمدد الحظر الشامل في العراق بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا “.

ولفت إلى أن “أشد المتضررين هم أصحاب الدخل المحدود والأجر اليومي لعدم وجود أي مورد رزق ثابت لهم يستطيعون من خلاله توفير معيشتهم الحياتية”.

واعتبرت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي، في وقت سابق من اليوم، أن الحصول على مفردات البطاقة التموينية بات من أهم المشاكل التي تواجه المواطن في ظل إجراءات الاغلاق.



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