الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري يجعلنا نتجنب العمى

2021/02/20 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

مرض السكري من أكثر الأمراض انتشارا وشيوعا على مستوى العالم، وعدم إدارته ومحاولة التحكم به من خلال نمط الحياة الصحي واتباع إرشادات الطبيب يمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة تتعلق بالكلى والدماغ والقلب، ويمكن أن يتلف الأعضاء الحيوية أيضا.

قال الأطباء إن “اعتلال الشبكية السكري في البداية قد لا يسبب أي أعراض على الإطلاق أو يظهر على شكل مشاكل خفيفة في الرؤية”؛ وفقا لموقع “إكسبريس”.

مع تقدم المرض، يبدأ الشخص في رؤية البقع الداكنة أو المساحات الفارغة في مجال الرؤية، ويتم إنشاء تأثير الضباب واختلاف الألوان.

اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات داء السكري التي تصيب العين.



ويحدث هذا المرض بسبب تلف الأوعية الدموية في الأنسجة الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي للعين (الشبكية).

في البداية، قد لا ينتج عن اعتلال الشبكية السكري أية أعراض أو قد يتسبب في مجرد مشاكل بسيطة في الرؤية.



في النهاية، يمكن أن يسبب العمى.

التحكم الحذر في داء السكري لديك هو الطريقة الأفضل لمنع فقدان الرؤية.



إذا كنت تعاني من داء السكري، فقم بزيارة طبيب العيون لفحص العين بشكلٍ سنوي بإسهاب، حتى إذا كانت الرؤية لديك بحالة جيدة.



قد يزيد الحمل من شدة اعتلال الشبكية السكري، وإذا لم تكوني حاملاً، فسوف يوصيك طبيب العيون بإجراء فحوصات إضافية للعين خلال الحمل.



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