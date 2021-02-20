واقعيا.. بغداد ومحافظة أخرى تكسران الحظر الشامل (فيديو + صور)

2021/02/20 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت بغداد وكربلاء، السبت، حركة طبيعية للمواطنين والعجلات في بعض مناطقهما، رغم قرار حظر التجول الشامل، للحد من انتشار سلالة كورونا الجديدة.

واجرت كاميرا NRT عربية (20 شباط 2021) جولة في شوارع بغداد، حيث وثقت حركة اعتيادية في بعض اسواق وشوارع بغداد، من حركة مرورية شبه اعتيادية، بالرغم من ان قرار الحظر الشامل يدخل يومه الثاني الثاني في العراق، والذي اتخذ جراء الارتفاع الكبير بإصابات كورونا ضمن السلالة الجديدة.

وفي وقت سابق اليوم ، حذرت وزارة الصحة والبيئة من تجاهل المواطنين لقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية، والتهاون بطرق الوقاية من الفيروس.

إلى كربلاء، حيث هي الاخرى التي شهدت بعض شوارعها الرئيسية حركة طبيعية للمركبات والمواطنين، فضلا عن المحال التجارية التي فتحت ابوابها امام الناس.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول هذه الخروقات.

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