المالية النيابية تزف بشرى لهذه الفئات في موازنة 2021

2021/02/20 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن أبرز الفقرات التي تم تمريرها بشكل نهائي في موازنة العام 2021.

وذكر عضو اللجنة النائب، صادق مدلول، في تصريح بشأن موازنة 2021، اليوم، 20 شباط 2021، انه بحسب بيان اللجنة فأن "أبرز الفقرات التي تم تمريرها في الموازنة بشكل نهائي هي صـرف جمـيع مستحـقات الفـلاحين وقـبل الجمـيع، إضافة الى تحـويل حمـلة الشهـادات مـن البـكالوريـوس وصـعودا فـي الـوزارات الأمنـية الى الملاك المـدني للراغبـين، وداخـل مـلاك نفـس الوزارة ".

وأضاف أن "الموازنة تضمنت تخـصيص درجـات وظـيفية للمشـمولين بقـانون التـدرج الطـبي وكذلك عدم وجود استقـطاعات ولا ضـريبة دخـل للمـوظفين أو المتقـاعدين فـي مـوازنة العام 2021".

وتابع أنه "تم إدراج صـرف الرواتب المتأخرة مـنذ حـوالي عـام ، للمـباشرين علـى وزارة العمـل والشـؤون الاجتـماعية فـي بابل والمـثنى وكـذلك لتربية بـابل، فضلا عن تمرير قـانون تعييـن الأوائل وحمـلة الشهـادات فـي المـوازنة".

واوضح انه "تـم تخـصيص رواتب للمحاضرين والاجراء والعقود وكل المشمولين بقرار 315، ضـمن الموازنـة وبـشكل شـهري ثابت ".

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