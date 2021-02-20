أَحم، عندنا إنتخابات 2 7 - عبدالحميد برتو

2021/02/20 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو إعترافات بفشل اللعبة الإنتخابية يفعل الفقر عبر سياسة التجويع المتعمد ونقص التعليم وغياب السعي للتعلم فعلاً ضاراً وخطيراُ عند كل الإنسان، يعيش تحت وطأة مثل تلك الظروف، عن غير وعي وتصميم مسبقين.



وتقرب سياسة التلقين، الفردي منه والجماعي من الحالة الغريزية حسب.



كما يرسخ التقادم وقوة العادة ووهم القداسة، روحَ العنف وتغيب العقل وضعف الإرادة الفردية، طوعاً أو إكراهاً أو إحتياجاً ما.



تستعرض عبر التدين ......





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