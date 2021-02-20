واسط تسجل 172 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

2021/02/20 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلنت دائرة صحة واسط، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 170 إصابة بفيروس كورونا و41 حالة شفاء.

وذكرت الدائرة في موقفها الوبائي، أنها، "سجلت اليوم، 172 إصابة بفيروس كورونا و41 حالة شفاء من الوباء".

وأضافت، أنه "لا يوجد وفيات بين المصابين بالوباء".

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