قضاء عراقي يعلن تسجيله أعلى معدل إصابات بكورونا خلال 2021 ويوجه رسالة للأهالي

2021/02/20 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلى قضاء المشخاب في محافظة النجف، السبت (20 شباط 2021)، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال 2021، فيما وجه رسالة للأهالي.

وقال مدير قطاع الرعاية الصحية في القضاء، نهيل المحنا، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "القطاع الصحي سجل هذا اليوم 46 إصابة بفيروس كورونا وهو الرقم الأعلى منذ بداية عام 2021 في قضاء المشخاب وناحية القادسية".

وأضاف ان "الإصابات بدأت بتزايد ملحوظ منذ منتصف الشهر الماضي ولحد اليوم وكانت الاصابات مابين 10 الى 20 إصابة يوميا، الا انها اليوم سجلت رقما غير مسبوق".

واكد مدير القطاع "رقود عدد من أبناء المشخاب في مستشفيات محافظة النجف لتلقي العلاج الخاص بفيروس كورونا، إضافة إلى عدد كبير من المعزولين منزليًا"، مشيرا الى "حصول عدد من الوفيات من ابناء القضاء خلال الفترة من بعد منتصف الشهر الماضي".

ودعا المحنا بحسب البيان، "ابناء القضاء وناحية القادسية إلى الالتزام التام بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية واهمها لبس الكمامات وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة".

وأشار البيان، إلى ان "الفرق الصحية وبرفقة الأجهزة الأمنية ستقوم بفرض غرامات مالية بقيمة 25 الف دينار لكل من لا يلتزم بارتداد الكمامة".

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