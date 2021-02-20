2021/02/20 | 15:24 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل العربية اليوم السبت بمقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله، "أبو ياسر المعلم" بانفجار عبوة ناسفة في جرف النصر بمحافظة بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بابل.. مقتل قيادي بارز في كتائب حزب الله) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بابل.. مقتل قيادي بارز في كتائب حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).