البنك المركزي: المصارف الخاصة أطلقت قروض الـ15 مليون دينار

2021/02/20 | 15:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعمولة إدارية لا تتجاوز الـ4% (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن البنك المركزي العراقي، البدء بتوزيع واستلام مبادرة قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف الخاصة.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "المصارف الخاصة باشرت بتوزيع قرض الـ 15 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم على المصارف الخاصة باعتماد بطاقة الماستر كادر".

وأوضح أن "تعليمات المبادرة من المفترض أن تشمل المصارف الحكومية أيضًا، والقرار يعود لها لاستثمار هذه المبادرة لتقديم خدماتها للموظفين الموطنين رواتبهم لديها"، مشيرًا إلى أنه "بإمكان الراغبين باستلام القرض التوجه للمصارف لترويج المعاملات واستلام القرض خلال يوم واحد بعمولة إدارية لا تتجاوز الـ4% ومن دون فوائد".

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