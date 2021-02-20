أخبار سارة لـ5 فئات حسمت ملفاتهم المالية وتعييناتهم في موازنة 2021

2021/02/20 | 15:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن فقرات تم تمريرها بشكل نهائي في الموازنة العامة للعام 2021، تتعلق بتثبيت التخصيصات المالية والتعيينات.

وذكر بيان للجنة أن “أبرز الفقرات التي تم تمريرها في الموازنة بشكل نهائي هي صـرف جمـيع مستحـقات الفـلاحين وقـبل الجمـيع، إضافة الى تحـويل حمـلة الشهـادات مـن البـكالوريـوس وصـعوداً فـي الـوزارات الأمنـية الـى المـلاك المـدني، للـراغبـين ، وداخـل مـلاك نفـس الـوزارة .”

وأضاف البيان أن “الموازنة تضمنت تخـصيص درجـات وظـيفية للمشـمولين بقـانون التـدرج الطـبي ،وكذلك عدم وجود استقـطاعات ولا ضـريبة دخـل للمـوظفين أو المتقـاعدين فـي مـوازنة العام 2021”.

وتابعت اللجنة أنه “تم إدراج صـرف الرواتـب المتـأخرة مـنذ حـوالي عـام ، للمـباشرين علـى وزارة العمـل والشـؤون الاجتـماعية فـي بابل والمـثنى ،وكـذلك لتـربية بـابل، فضلاً عن تمرير قـانون تعييـن الأوائل وحمـلة الشهـادات فـي المـوازنة”.

واوضحت انه ” تـم تخـصيص رواتـب للمحـاضرين والاجراء والعقود وكل المشمولين بقرار 315 ، ضـمن المـوازنـة وبـشكل شـهري ثـابت .”

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