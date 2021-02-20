لجنة الأمن: وزارة الدفاع نفت حاجتها إلى متطوعين جدد ضمن الفاحصين

2021/02/20 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، آخر تطورات ملف المفسوخة عقودهم والفاحصين فيما أكدت تضمين الموازنة تخصيصات مالية للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية.

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وقال عضو اللجنة الدفاع النيابية بدر الزيادي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (20 شباط 2021)، إنه " تم تخصيص مبالغ كافية لوزارتي الداخلية والدفاع في موازنة 2021 بعد أن استضافت اللجنة المالية وزيري الدفاع والداخلية بخصوص المبالغ اللازمة للوزارتين"، لافتاً الى أن "هناك أكثر من 79 ألف متطوع مفسوخة عقودهم وتم تضمين المبالغ اللازمة لهم ضمن الموازنة".

ولفت الى أن "موضوع الفاحصين في مراكز التطوع تم تأجيله ولم يحسم موقفهم لأن وزارة الدفاع أكدت للجنة المالية النيابية عدم حاجتها لأعداد جديدة من المتطوعين الجدد".

وفي ما يتعلق بقانون الخدمة الالزامية أشار الزيادي الى أن "هذا القانون وبعد الاتفاق على صيغة نهائية له كان من المقرر ارساله الى مجلس النواب بعد أن أحالته الحكومة الى مجلس شورى الدولة، ولكن تم تأجيل إرساله الى البرلمان الى إشعار آخر، ولا توجد خلافات بشأنه، ولكن تأجيله جاء بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد" مؤكداً أن "تطبيق هذا القانون يحتاج الى بنية تحتية ومراكز تدريب لاستقبال الاعداد الكبيرة من المشمولين بالقانون".

وتابع الزيادي، أنه "تم تشكيل لجنة عليا مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وبإشراف لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة للتحقيق بشأن عملية استهداف مطار أربيل الدولي"، وموضحاً أن "لمجلس النواب الحق في تشكيل لجنة تحقيقية أخرى، وهذا الأمر متروك الى هيأة رئاسة البرلمان".

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