أوساكا تهزم برادي وتحقق لقبها الرابع في البطولات الكبرى

2021/02/20 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرزت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة عالميا لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب من أصل أربع مباريات نهائية، بعد فوزها المستحق في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الأميركية جنيفر برايدي 6-4 و6-3 في 77 دقيقة اليوم السبت في ملبورن بحضور جماهيري.

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