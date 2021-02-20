الصحة تحذر من فقدان السيطرة وتؤشر ارتفاعاً سريعاً بأعداد إصابات كورونا

2021/02/20 | 15:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية،

السبت، من فقدان السيطرة على الوضع

الصحي في العراق بسبب انتشار فيروس

كورونا وسلالته الجديدة، فيما أشرت

ارتفاعاً سريعاً بأعداد الإصابات خلال

الأيام الماضية.

وقال بيان

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