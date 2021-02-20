2021/02/20 | 15:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المحلية في محافظة

كرمانشاه الأيرانية، اليوم السبت،

إغلاق المعابر الحدودية في المحافظة مع

العراق حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم لجنة إدارة ومكافحة

كورونا في المحافظة مسعود بهرام، في

تص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خوفاً من "كورونا".. إيران تقرر إغلاق منافذها مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خوفاً من "كورونا".. إيران تقرر إغلاق منافذها مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).