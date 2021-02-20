الأمن النيابية: الدفاع نفت حاجتها إلى متطوعين جدد ضمن الفاحصين

2021/02/20 | 15:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، آخر تطورات ملف المفسوخة عقودهم والفاحصين فيما أكدت تضمين الموازنة تخصيصات مالية للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية.وقال عضو اللجنة الدفاع النيابية بدر الزيادي، في تصريح صحفي، إنه ” تم تخصيص مبالغ كافية لوزارتي الداخلية والدفاع في موازنة 2021 بعد أن استضافت اللجنة المالية وزيري الدفاع والداخلية بخصوص المبالغ اللازمة للوزارتين”، لافتاً الى أن “هناك أكثر من 79 ألف متطوع مفسوخة عقودهم وتم تضمين المبالغ اللازمة لهم ضمن الموازنة”.ولفت الى أن “موضوع الفاحصين في مراكز التطوع تم تأجيله ولم يحسم موقفهم لأن وزارة الدفاع أكدت للجنة المالية النيابية عدم حاجتها […]

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