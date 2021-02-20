البنك المركزي يكشف اخر تطورات قروض الـ15 مليون

2021/02/20 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن البدء بتوزيع واستلام مبادرة قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف الخاصة.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في تصريح للوكالة الرسمية، أن “المصارف الخاصة باشرت بتوزيع قرض الـ 15 مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم على المصارف الخاصة باعتماد بطاقة الماستر كادر”.

واوضح ان ” تعليمات المبادرة من المفترض أن تشمل المصارف الحكومية أيضا والقرار يعود لها لاستثمار هذه المبادرة لتقديم خدماتها للموظفين الموطنين رواتبهم لديها”، مشيرا الى أنه “بامكان الراغبين باستلام القرض التوجه للمصارف لترويج المعاملات واستلام القرض خلال يوم واحد بعمولة إدارية لا تتجاوز الـ٤٪ ومن دون فوائد”.

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