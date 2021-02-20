المركزي العراقي: بدء توزيع مبادرة قرض الـ15 مليون دينار بالمصارف الخاصة

2021/02/20 | 15:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن البدء بتوزيع واستلام مبادرة قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف الخاصة.وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المصارف الخاصة باشرت بتوزيع قرض الـ 15 …

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