وأعلن في بداية فبراير (شباط) عن نيته بيع المنشآت التي، وحسب قوله، تكلف دافعي الضرائب في مرسيليا الكثير من المال في وقت تعاني المدينة من وضع مالي كارثي، مع ديون تزيد على مليار ونصف المليار يورو.
وأشار بايان بشكل عابر في حديثه للصحيفة، إلى أنه سيلتقي في الأيام المقبلة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، للبحث بهذا الموضوع، مضيفاً: “ستة ملايين في العام تنفق بشكل غير لائق”.
وتوجه بايان إلى رئيس نادي مرسيليا جاك-هنري إيرود، الذي دخل في صراع مفتوح مع أنصار الفريق، قائلاً: “ليتوقف عن صب الزيت على النار، وليتحمل المسؤولية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن هوية مشتري نادي مرسيليا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن هوية مشتري نادي مرسيليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).