مفوضية الانتخابات: لا تمديد جديد لتسجيل التحالفات السياسية

2021/02/20 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مفوضية الانتخابات، انها لم تمدد تسجيل التحالفات السياسية.

وقال مديرُ مكتبِ انتخاباتِ بغدادَ الكرخ صدام الدليمي لـ”تقدم” إن “نسبة َتحديثِ بياناتِ المواطنينَ في مكتبِ الكرخ ِبلغتْ خمساً وخمسينَ في المئةِ”.

وأوضح أن “خمسة َمرشحينَ سَلَّمُوا اوراقَ ترشحِهم الرسمية “، مبيناً ان “مفوضية َالانتخاباتِ لم تُصدِرْ أيَّ قرارٍ رسمي ٍ بتمديدِ مدةِ ترشيح ِالتحالفاتِ السياسية”.

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