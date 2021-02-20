إيران تغلق معبر شلمجة الحدودي أمام المسافرين العراقيين

2021/02/20 | 15:42 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم مدينة خرمشهر الإيرانية محمد حيدري إنه تم إغلاق معبر شلمجة الحدودي أمام المسافرين بأمر من لجنة كورونا، وسيتم منع دخول المسافرين العراقيين إلى البلاد حتى إشعار آخر.وأضاف حيدري اليوم السبت في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية، أنه بناء على الأمر الذي أصدرته لجنة كورونا بمحافظة خوزستان التابعة لها المدينة، فقد تقرر منع دخول المواطنين العراقيين من معبر شلمجة منذ اليوم.وتابع أن محطة شلمجة التجارية مفتوحة، ويعمل تجار البلدين في علاقات تجارية وفق البروتوكولات الصحية.وأكدت وزارة الصحة الإيرانية الأربعاء الماضي في رسالة لوزارة الداخلية وقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على إغلاق جميع معابر الدخول والخروج لمحافظة خوزستان إلى العراق حتى إشعار آخر، بسبب انتشار طفرة جديدة لفيروس COVID-19 في المحافظة والزيادة السريعة في عدد الحالات.ويتم يوميا تصدير ما بين 300 و400 شاحنة محملة بالبضائع إلى العراق من حدود شلمجة.

ويمتلك العراق 5 معابر برية مع إيران هي شلمجة (البصرة)، والشيب (ميسان)، وزرباطية (واسط)، والمنذرية، ومندلي (ديالى).

وتعتمد إيران بشكل كبير على دول الجوار في تسويق بضائعها، في محاولة للتقليل من تداعيات العقوبات الخانقة التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في أعقاب انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.

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