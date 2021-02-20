وزيرة الهجرة توجه باعتماد تأييد إدارة المخيمات لإثبات النزوح للأسر العائدة

2021/02/20 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، باعتماد تأييد إدارة المخيمات لإثبات النزوح للأسر العائدة، مشددة على تذليل العقبات وتقليص الروتين.وقال المتحدث باسم الوزارة ومدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من اجل تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العوائل العائدة من …

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