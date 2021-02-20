وفاة محمد سراج أحد كبار علماء الحديث بتركيا.. أردوغان ينعاه

2021/02/20 | 15:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليتوفي مساء الجمعة، أحد كبار علماء الحديث الشريف في تركيا، الشيخ محمد أمين سراج، في حين نعاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال أردوغان في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “كنا شاهدين كيف أن أستاذنا محمد أمين سراج، العالم الإسلامي القدير، قد أمضى حياته في كسب مرضاة الله..أدعو الله له بالرحمة”.ويعد …

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