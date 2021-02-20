الدفاع النيابية تتحدث عن قانون التجنيد الالزامي وتكشف تطورات المفسوخة عقودهم

2021/02/20 | 15:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، السبت، آخر تطورات ملف المفسوخة عقدوهم والفاحصين فيما أكدت تضمين الموازنة تخصيصات مالية للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية.

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