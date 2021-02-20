الرافدين يعلن استمرار منح السلف لمنتسبي الداخلية 

2021/02/20 | 15:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن استمراره بمنح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية.وذكر المصرف في بيان مقتضب، انه “مستمر بمنح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية عبر الفرع الرئيسي واستلامها لا يستغرق دقائق ووفق الية جديدة”.و أوضح مصرف الرافدين، الثلاثاء، ان منح السلف للموظفين بواسطة البطاقة الالكترونية يكون عن طريق فروعه.

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