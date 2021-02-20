من أعلى جسر الصرافية.. الشرطة المجتمعية تمنع إنتحار شاب

2021/02/20 | 16:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية، من إيقاف حالة انتحار لشاب من أعلى جسر الصرافية في العاصمة بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم الشرطة المجتمعية التابعة الى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض تمكنت من إيقاف حالة انتحار لشاب مخمور من أعلى جسر الصرافية …

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