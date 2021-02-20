فلاي بغداد تنفي مضمون بيان سلطة الطيران: الرحلات مستمرة ولا صحة لقرار العقوبات

2021/02/20 | 16:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت شركة “فلاي بغداد”، اليوم السبت، الأنباء التي تحدث عن عقوبات فرضتها سلطة الطيران لايقاف رحلاتها.وقالت الشركة في بيان، إنها “تود التنويه بأن الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في العراق ليس لها أي أساس من الصحة”، مؤكدة على أن “رحلات طيران فلاي في بغداد مستمرة لنقل المسافرين”.وعاقبت سلطة الطيران المدني،في وقت […]

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