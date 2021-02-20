حصيلة وبائية مرتفعة في النجف وعشرات الإصابات بين صفوف

2021/02/20 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف

الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

الماضية.

وقالت الدائرة في بيان، إنه "تم إجراء

(2327) فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها

جميعها بطريقة PCR".

وسجلت الدائرة "54

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