بغداد.. القبض على متهم بالإتجار بالبشر وآخر سرق 10 ملايين دينار

2021/02/20 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم

السبت، إلقاء القبض على متهم بالإتجار

بالبشر وآخر لسرقته عشرة ملايين دينار

في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "قوة من مكتب الرصافة

لمكافحة

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