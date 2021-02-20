"الطيران" العراقية تُعلق رحلات شركة محلية لعدم الوفاء بالالتزامات المالية

2021/02/20 | 16:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، عن تعليق رحلات إحدى الشركات المحلية إلى إشعار آخر.وقالت سلطة الطيران في بيان صحفي، اليوم السبت: "نأسف لعدم التزام إحدى النواقل الوطنية (شركة فلاي بغداد) بالتزاماتها المالية والقانونية، ما أدى بسلطة …

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