2021/02/20 | 16:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي: لجنة "الكاظمي" لمكافحة الفساد "مخالفة للدستور" وستكون لنا "مواقف" ضد عودة البعث هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/20 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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