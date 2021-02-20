المالكي: الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد

2021/02/20 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، ان الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات.

وقال المالكي في برنامج متلفز، “ستكون لنا مواقف اخر اذا لاح في الافق عودة لحزب البعث“، مبينا ان “الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات“.

واضاف المالكي، ان “لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي مخالفة للدستور وينبغي على رئيس الحكومة دعم اجهزة مكافحة أخرى“، مشددا على ان “واقع الدولة العراقية الحالي لا يسر الصديق“.

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