انفجار جديد في سوريا

2021/02/20 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجرت عبوة ناسفة وضعها مجهولون أمام أحد المحال التجارية وسط سوق مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف دير الزور الشرقي، مما أدى إلى جرح 3 أشخاص كحصيلة أولية واحتراق دراجة نارية كانت قرب موقع الانفجار.

وبحسب مصادر المرصد السوري، جرى نقل الجرحى إلى مشفى الحمادي بمدينة البصيرة ومن ثم فرضت قوات سوريا الديمقراطية طوقاً أمنياً حول المشفى، فيما وردت معلومات عن مزيد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

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