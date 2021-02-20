لاهور شيخ جنكي: ماضون على نهج فقيد الامة الرئيس مام جلال

2021/02/20 | 16:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت يوم السبت بمدينة السليمانية، مراسيم استذكار الشهيد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، بحضور السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني ولاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني والدكتور هفال ابوبكر محافظ السليمانية وعدد كبير من الشخصيات السياسية والمسؤولين الحزبيين والحكوميين.

وفي كلمة له بالمناسبة، اكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان القيادة الجديدة للاتحاد الوطني الكوردستاني، تمضي على نفس النهج الذي خطه فقيد الامة الرئيس مام جلال، في علاقاته مع القوى العراقية، لاننا ايضا جزء من العراق وجزء من تأسيس البلاد.

واضاف: اننا معا نستطيع التغلب على التحديات، كما ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يقف ضد اية محاولة لتعطيل حقوق الكورد في العراق كما نتأمل بالمخلصين من امثال السيد عمار الحكيم لضمان مكاسب وحقوق شعبنا.

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني اوضح ايضا: ان السليمانية مدينة التضحية وعوائل شهدائنا يأملون عدم هدر دماء ابنائهم، كما ان مطالب الشارع تتجه الى الاصلاحات والانتخابات المبكرة في العراق وايجاد ظروف مواتية بعيدا عن التدخلات.

في ختام كلمته قال لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكورستاني: اننا دائما نثمن تضحيات السيد آية الله محمد باقر الحكيم وصداقته مع عمنا الكبير وشعبنا وسنمضي على نهج نفسه، نهج فقيد الامة الرئيس مام جلال.

PUKmedia خاص

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