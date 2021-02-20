قروض جديدة والتسليم فوراً.. تعرف على التفاصيل

2021/02/20 | 16:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، البدء بتوزيع واستلام مبادرة قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف الخا...

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