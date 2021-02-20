رغد صدام حسين بموكب كبير داخل العراق.. وخدمة تقصي تحسم الجدل (فيديو)

2021/02/20 | 16:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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بعد الإطلالة التلفزيونية الأخيرة لرغد صدام حسين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في الصفحات العراقية مجموعة من المنشورات والفيديوهات، التي زعمت رصد موكبها الأمني، ولكن الحقيقة أن هذه المنشورات مضللة ومزيفة.

وأشارت خدمة "تقصي الأخبار" في وكالة "فرانس برس"، إلى انتشار فيديو قيل إنه لـ"موكب سيارات رغدة أثناء دخولها إلى العراق"، موضحةً أنّ الفيديو منشور قبل سنوات على أنه لموكب مسؤول أمني عراقي.

وأكّدت الوكالة أنّ "دخول رغد صدّام حسين إلى العراق مستبعد، ولاسيّما على هذا النحو العلنيّ، بسبب ما يحول دون ذلك من موانع سياسيّة وقضائيّة"، مشددة على أنّ الفيديو الأصلي نشر منذ 3 سنوات.

رغد في دبي؟

كما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر آخر يُظهر موكباً من السيارات، قيل إنه موكبها أثناء توجّهها لإجراء اللقاء التلفزيوني الأخير في استديو بمدينة دبي، لكن هذا الادعاء غير صحيح، والفيديو مصوّر في الأردن ومنشور قبل أشهر، وقيل إنه يصوّر الموكب الملكيّ، بحسب وكالة فرانس برس.

وإذ أكدت الوكالة أن الفيديو ليس من دبي أصلا، شرحت أنه في الثانية الرابعة عشرة يمكن ملاحظة اسم وعلامة بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB)

وأظهر البحث عن الفيديو بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة والتفتيش عنها على محرّكات البحث، أنه منشور في أكتوبر من العام 2020 بعنوان "لحظة وصول الملك عبد الله لمقابلة منفّذي جريمة الزرقاء"، حين اعتدى عدد من الأشخاص على فتى في مدينة الزرقاء واقتلعوا عينيه وبتروا يديه.

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