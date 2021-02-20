2021/02/20 | 16:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 41 دقیقة

1246 مشاهدة

أكدت وزارة الداخلية، الاحد، ان الإلتزام بحظر التجوال وإجراءات الصحة والسلامة متفاوت بين المناطق وفقاً لطبيعة المنطقة وخصوصية سكانها، كذلك حسب مساحة الدور وعدد الأفراد بالنسبة لكل عائلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا لـ NRT عربية، (20 شباط 2021)، إن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بمنعهم من الدخول إلى الأماكن والمرور في الشوارع العامة، كذلك ستكون هناك محاسبة بشأن ارتداء الكمامات وغرامات مالية مترتبة على بعض المخالفات".

واشار المحنا إلى أن "القوات الأمنية متمسكة بواجباتها بتنفيذ الإجراءات التي صدرت عن اللجنة العليا للصحة والسلامة بفرض حظر التجوال الكلي والجزئي، وهي أيضاً تشارك من خلال فرق الدفاع المدني بتنظيم حملات كبرى لتعفير بيوت المصابين والأماكن العامة كالمدارس وغيرها وقد خصصت رقماً ساخناً لاستقبال الاتصالات من أجل حملات التعفير التي تقوم بها".

وأكد أنه كذلك "سيتم تنظيم حملات توعية من قبل الشرطة المجتمعية من خلال جولات وبرامج توعوية تنفذها الشرطة المجتمعية لحث المواطنين على ضرورة اتخاذ إجراءات السلامة والأمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تتوعد عبر NRT مخالفي الحظر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تتوعد عبر NRT مخالفي الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).